Участники СВО, их дети и близкие из Владимирский области теперь смогут обучаться в Высшей школе...

Участники СВО, их дети и близкие из Владимирский области теперь смогут обучаться в Высшей школе экономики.Высшая школа экономики будет обучать на основных образовательных программах участников СВО, их детей и близких родственников за счет средств университета. Об этом решении сообщил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.Согласно Указу Президента РФ, появилась спецквота для детей участников СВО, по которой было выделено 10% мест от контрольных цифр приема. НИУ ВШЭ намерен принять студентов сверх этой квоты, оплатив их обучение за счет своих средств, подчеркнули в пресс-службе вуза.Данное решение коснется как военнослужащих, так и добровольцев, участвующих в СВО, а также их родных, включая детей, супругов, родных братьев и сестер.Обучение за счет собственных средств Вышки будет доступно в том числе тем, кто уже учится на коммерческой основе. Единственным условием для перевода с платных мест на обучение за счет средств университета станет успешное освоение образовательной программы.Фото официальный сайт Высшая школа экономики