В 273 населенных пунктах Владимирской области проведут масштабные работы против...

В 273 населенных пунктах Владимирской области проведут масштабные работы против борщевика.Региональным филиалом Россельхозцентра обследованы все 16 районов. На цифровую карту распространения борщевика Сосновского во Владимирской области нанесено 272 муниципальных образования.Заказчиком цифровой карты выступает администрация Владимирской области. Уникальная разработка в конечном итоге позволит распланировать тактические шаги по борьбе со злостным сорняком.– Данное фитосанитарное обследование позволяет заказчику увидеть полную картину по каждой точке: не только координаты участков, заросших борщевиком Сосновского, но и площадь засоренности, фотографии с места и всю подробную информацию, – говорит руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова.Параллельно с этой работой, в зависимости от степени засоренности земель, все муниципалитеты получили от Россельхозцентра рекомендации по обработке своих территорий. Это очень важно, учитывая, что специалисты выявляли самые «социально значимые» очаги борщевика, то есть те места, где сорняк представляет наибольшую опасность для людей.Во Владимирской области по результатам обследования самыми проблемными районами в плане распространения борщевика Сосновского стали Гороховецкий район, где на карту оказалось занесено 50 населенных пунктов; Муромский район (отмечено 36 населенных пунктов), Юрьев-Польский и Суздальский районы – занесено 35 и 33 населенных пунктов соответственно.По другим районам картина выглядит так:в Собинском районе борщевиком заражено 19 населенных пунктов,в Кольчугинском – 17,в Вязниковском – 16,в Киржачском – 14,в Александровском и Ковровском – по 12,в Судогодском – 8,в Петушинском – 7,в Гусь-Хрустальном и Камешковском – по 5,в Селивановском – 2,в Меленковском – 1 населенный пункт.Растение, напомним, при контакте вызывает на незащищенных участках кожи сильные и долго не заживающие ожоги. Кроме того, токсичны эфирные масла, которые оно выделяет.Фото pxfuel.com