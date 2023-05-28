В городе Муроме на территории воинской части заложен храм в честь великого князя Даниила...

В городе Муроме на территории воинской части заложен храм в честь великого князя Даниила Московского.22 мая 2023 года Преосвященным епископом Муромским и Вязниковским Нилом был совершен чин закладки храма в честь благоверного князя Даниила Московского на территории воинской части 28-й гвардейской понтонно-мостовой бригады. Об этом сообщается на официальной странице "вконтакте" Муромской епархии.Этот великий русский святой родился во Владимире в 1261 году. Он был четвёртым сыном Александра Невского. При жизни святой благоверный князь Даниил отличался благочестием, кротостью и миролюбием.В богослужении приняли участие военнослужащие-срочники, руководство и личный состав воинской части. 28-я гвардейская понтонно-мостовая бригада была сформирована в декабре 2015 года. Она выполняет задачи по оборудованию переправ повышенной грузоподъемности на крупных водных преградах. Часто ее задействуют и при ликвидации чрезвычайных ситуаций. В настоящее время её бойцы участвуют в Специальной военной операции.Фото: официальная страница "вконтакте" Муромская епархия