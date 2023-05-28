В некоторых микрорайонах областной столицы отключат подачу газа. Как сообщают в городской администрации, отключение энергии произойдет 6 июня с 09.00 до 16.00 по следующим адресам: – Котельная

В некоторых микрорайонах областной столицы отключат подачу газа. Как сообщают в городской администрации, отключение энергии произойдет 6 июня с 09.00 до 16.00 по следующим адресам: – Котельная «Сосновый бор» и Гостевой дом Уткина (микргорайон Заклязьменский),– ИП Буянкина и Андреев (микргорайон Рахманов Перевоз),– ИП Дементььева Т.В. (мкр. Долгая Лужа),– «Турбаза «Ладога» (т/б «Ладога», ул. Сосновая, д.