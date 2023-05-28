В Правительстве Владимирской области рассказали, сколько бюджетных мест будет в новом медицинском...
В Правительстве Владимирской области рассказали, сколько бюджетных мест будет в новом медицинском вузе.
В ходе прямой линии губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал, как проходит подготовка к открытию во Владимире филиала Приволжского исследовательского медицинского университета.
- Пока идёт ремонт здания под наш филиал медуниверситета, абитуриентам и их родителям можно обращаться за консультациями в областной Минздрав, в отдел кадров. Скорее всего, приёмная комиссия будет находиться в медицинском колледже. Но вопрос ещё обсуждается, - пояснил губернатор.
Проживать студенты будут в общежитиях владимирских индустриального и экономико-технологического колледжей. Пока предусмотрено 50 мест. Там уже начался ремонт. Всего на этот год планируется выделить около 70 бюджетных мест.
Фото ГТРК "Владимир"