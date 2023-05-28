Список привёл Роспотребнадзор.

Владимирские эксперты рассказали о продуктах, усиливающих чувство голода. Список привёл Роспотребнадзор.В него вошли: яблоки, лимоны, апельсины, маринованные огурцы, квашеная капуста, которые раздражают слизистую желудка.Перец, соль, горчица, хрен, укроп, базилик, пряности и отдельные пищевые добавки также усиливают аппетит.Сладости и шоколадные батончики помогут насытиться, но ненадолго. Вскоре вам вновь захочется есть.В перечне также упомянуты фруктовые соки и мучные продукты, которые являются быстрыми углеводами.