Нововведения вступят в силу с 15 июля.

Владимирские автомобилисты будут оформлять выплаты по ОСАГО через Госуслуги. Нововведения вступят в силу с 15 июля.Зарегистрированный на сайте водитель сможет отправлять информацию о ДТП в страховую компанию. Власти обещают, что решить вопросы с возмещением ущерба можно будет в течение 20 суток. Подписывать документы нужно будет через приложение Госключ усиленной неквалифицированной электронной подписью.Предполагается, что новшества позволят владельцам машин получать компенсацию в срок, а также снизить количество претензий по ремонту.