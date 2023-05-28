Во Владимире откроется Областной координационный центр паллиативной и гериатрической помощи. Во...

Во Владимире откроется Областной координационный центр паллиативной и гериатрической помощи.Во Владимирской области проживает более 4000 человек, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. Это пациенты с тяжелыми заболеваниями, требующие специального ухода.В Городской больнице № 6 в настоящее время создается Областной координационный центр паллиативной и гериатрической помощи. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.В его структуру войдут:- респираторный центр с выездными патронажными бригадами для организации проведения ИВЛ пациентам на дому;- отделение гериатрии,- отделение паллиативной помощи,- центр нутритивной поддержки,- центр контроля над болью.Каждый день к тяжелобольным выезжают бригады патронажной паллиативной медицинской помощи. В бригаде - врач, медицинская сестра и младший медперсонал по уходу за лежачими больными.Всего в штате отделения выездной патронажной паллиативной помощи числятся: 2 доктора, 1 фельдшер, 3 медсестры, врач анестезиолог-реаниматолог, социальный работник, медицинский психолог, медицинский регистратор и три младших медсестры по уходу за лежачими больными.«Когда у нас поступает первый вызов, выезжает бригада в составе медицинского психолога, врача, фельдшера или медсестры плюс младшей медсестры по уходу. Бригада оценивает полное состояние пациента и в чем он нуждается. Если пациент без группы инвалидности, потом выезжает отдельно социальный работник. Мы выдаем на дом функциональные кровати, ходунки, колясочки у нас есть, противопролежневые матрасы – это всё мы выдаем пациентам», - рассказала старшая медицинская сестра отделения выездной, патронажной паллиативной медицинской помощи Городской больницы №6 г. Владимира Светлана Смирнова.Периодичность выездов бригады зависит от тяжести заболевания пациента и определяется в каждом конкретном случае индивидуально.Также в Ставровской больнице запланировано благоустройство территории и создание хосписа для взрослых — в этом отношении будем ровняться на московский многопрофильный медицинский центр паллиативной помощи.Фото Правительства Владимирской области