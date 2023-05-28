Во Владимире родители не захотели делиться жильем со своими несовершеннолетними...

Во Владимире родители "не захотели делиться" жильем со своими несовершеннолетними детьми.Прокуратура Владимирской области провела проверку исполнения законодательства при использовании средств материнского (семейного) капитала.В ходе разбирательства установлено, что родители двоих несовершеннолетних детей приобрели жилье в городе Владимире за счет средств материнского капитала в 2021 году, как сообщает прокуратура региона.Как известно, приобретая жилье таким образом, нужно выделять доли каждому члену семью. И сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня заключения договора купли-продажи. Но супруги оформили жилье только в свою собственность.Прокурор направил во Фрунзенский районный суд города Владимира иск с требованием оформить в собственность доли на несовершеннолетних детей.Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение находится на контроле прокуратуры города.Фото www.pxfuel.com