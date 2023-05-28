Во Владимире в парке Добросельский впервые прошёл Чемпионат Владимирской области по...

Во Владимире в парке "Добросельский" впервые прошёл Чемпионат Владимирской области по скейтбордингу.Впервые во Владимире прошёл Областной Чемпионат по скейтбордингу "Улица" в «Парке культуры отдыха «Добросельский». Об этом сообщается на официальной странице "ВКонтакте" управления по физической культуре, спорту и молодежной политике.Напомним, что скейтбординг (передвижение на специальной доске - скейтборде) - это экстремальный вид спорта, который широко распространён во всех странах мира. Кататься можно и в стиле лайт, без преодоления препятствий и выполнения трюков.Но есть и те, кто всерьёз занимается этим видом спорта.Соревнования проходили на самой большой городской площадке с трамплинами. В чемпионате принимали участие 15 скейтеров из Владимирской области. В качестве препятствий выступали ступени, перила и грани. В финал прошли восемь сильнейших райдеров, и каждый получил свои баллы от 0 до 100.По итогам чемпионата, третье место занял Владислав Логинов. Вторым стал Иван Костяненко, а чемпионом — Иван Петрашкевич. Все они показали отличную программу.Чемпионат прошёл при поддержке Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике, Topdog barbershop, “PAPA WÜRST” фудтрак, N1KE7UP, «Электрокабель» Кольчугинский завод», Gorilla Energy, Федерация скейтбординга Владимирской области.Фото и видео Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике