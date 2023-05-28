Во Владимирской области горел частный кирпичный дом. Как сообщает ГУ МЧС России по Владимирской...

Во Владимирской области горел частный кирпичный дом.Как сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области, ночью 28 мая поступил сигнал о пожаре. Горел частный кирпичный дом в Гусь-Хрустальном по адресу: ул. Мостовая 9-й проезд.Сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место возгорания. По прибытии пожарных обнаружилось, что дом уже полностью охвачен огнем.В ликвидации пожара на площади 200 кв.м. участвовали 10 пожарных и 4 единицы техники.Пострадавших не обнаружено.Фото - пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.