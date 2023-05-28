Выпускников владимирских школ вновь начнут награждать серебряными медалями. В России выпускников...

Выпускников владимирских школ вновь начнут награждать серебряными медалями.В России выпускников школ снова начнут награждать серебряными медалями по окончанию школы. Об этом сообщил на пресс-конференции министр просвещения Сергей Кравцов.Напомним, что обязательное условие для получения серебряной медали – это не более двух “четверок” за все полугодия 10 и 11 классов, среди годовых оценок за тот же период, за ЕГЭ и итоговые, остальные – “пятерки”.В 2014 году эти медали заменила единая федеральная медаль «За особые успехи в учении». Кроме того, регионы получили право самостоятельно устанавливать виды поощрений обучающихся, в том числе вручать медали регионального уровня.Фото pxfuel.com