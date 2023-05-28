Популярная супермодель Ирина Шейк решила покрасоваться перед поклонниками в провокационном наряде.

Популярная супермодель Ирина Шейк решила покрасоваться перед поклонниками в провокационном наряде.Модель вновь стала главной героиней скандальных новостей. Звезда взбудоражила поклонников новой фотосессией.Ирина Шейхлисламова (настоящая фамилия модели) продемонстрировала на себе винтажное платье от Версаче. Наряд нежно-мятного цвета был выпущен в 1995 году и состоит из полупрозрачной нижней юбки и шелкового лифа с драпировкой.На самом деле образ выглядит довольно пуританским по сравнению с недавними появлениями Ирины Шейх на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Но на нескольких снимках модель так широко расставила ноги и так низко наклонилась, что обнажила интимное место, к счастью, все-таки прикрытое тонкой тканью трусиков.Поклонники Ирины Шейк разделились на два лагеря. Одни остались в восхищении смелостью красотки, другие же посчитали поведение звезды вульгарным."Когда с подругой в Геленджике пьяные возвращаетесь в отель, и ты просишь ее пофоткать тебя", "Постарела, Ирина! Вульгарно выглядят такие позы!", "Почему постоянно Ирина вы корячиться стали на фото", "Зачем так уродовать фото свои? Типа это так круто и типа не журнальные фотки?? Выглядит ужасно все это конечно" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) – написали под снимками.