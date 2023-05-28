Жители Мурома и Муромского района на три дня останутся без газа. Об этом сообщается в официальном...

Жители Мурома и Муромского района на три дня останутся без газа.Об этом сообщается в официальном сообщении Муромского филиала Акционерного общества "Газпром. Газораспределение. Владимир".Полное прекращение поставки газа случится из-за проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе.Подача газа будет остановлена с 8 утра 28 июня на 72 часа.Кроме того, газовые службы просят потребителей при возобновлении ресурса соблюдать предельную осторожность и правила пользования газовыми приборами.Фото pxfuel.com