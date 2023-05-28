Жителю Владимирской области возместят стоимость неотоваренного подарочного сертификата...

Жителю Владимирской области возместят стоимость неотоваренного подарочного сертификата вдвойне.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обратилось в суд с иском о защите прав потребителя.Мужчина приобрел подарочную карту в магазине известной сети спорттоваров, на сумму 10 тысяч рублей. Сертификат не был использован, и клиент обратился к продавцу с заявлением о возврате денег, уплаченных за него.Но продавец отказался возвращать деньги и заявил покупателю, что у него нет никаких оснований для возврата денежных средств.Однако суд с такой позицией продавца не согласился и постановил взыскать с продавца спорттоваров в пользу потребителя стоимость подарочного сертификата, неустойку и компенсацию морального вреда. А также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.Сумма в общей сложности составила 18 тысяч рублей.Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей судебной инстанции.Фото pxfuel.com