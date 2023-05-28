Знаменитый Музей деревянного зодчества в Суздале расширит территорию и увеличит количество...

Знаменитый Музей деревянного зодчества в Суздале расширит территорию и увеличит количество памятников.В Министерстве культуры РФ обсудили будущее суздальского Музея деревянного зодчества. Сотрудники Владимиро-Суздальского музея - заповедника предложили изменить режим использования территории, запрещающий размещение новых объектов музейного показа. Об этом сообщает пресс-служба музея.Режим установлен в 2016 году в рамках действующего законодательства, хотя было известно, что формирование музея не завершилось.В профильной секции научно-методического совета предложения специалистов поддержали. Согласились с тем, что расширение экспозиции отвечает главным целям: лучшему пониманию своеобразия крестьянского быта Владимирского края - ополья и лесной мещёрской стороны, осмыслению народных традиций и зодчества, сохранению идентичности нашей архитектуры.В год музей, имеющий относительно небольшое число объектов, посещают около 160 тысяч человек. Это ведёт к разрушению памятников. Напомним, что в 2021 году Музей деревянного зодчества посетили 148 тысяч человек, в 2022-ом - почти 170 тысяч туристов.Одобрение на уровне министерства открывает возможность для детальной проработки плана будущего музейного пространства, началу работы по отбору новых объектов, и позволяет до конца реализовать замысел, заложенный создателями (в частности, Валерием Анисимовым), воплощение которого было прекращено в 1977 году в связи с недостатком финансов.Напомним, в первоначальном плане, принятом в 1969 году, предполагалось размещение в Музее деревянного зодчества около 30 зданий и сооружений, но в итоге посетителям предложили менее двух десятков.Фото официальная страница "вконтакте" ВСМЗ