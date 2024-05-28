Дмитрий Наумов рассказал, как власти собираются развивать активно застраивающиеся микрорайоны Владимира. Диалог о всех планах на ближайший год с мэром города вели в прямом эфире Центра

Дмитрий Наумов рассказал, как власти собираются развивать активно застраивающиеся микрорайоны Владимира. Диалог о всех планах на ближайший год с мэром города вели в прямом эфире Центра управления регионом. Так, градоначальник в очередной раз напомнил о планах по реконструкции дорожного заезда в Веризино. Как уже сообщалось ранее, проект по обустройству нового перекрестка у «Ивановских мануфактур» сейчас