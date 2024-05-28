Подросткам, которые во время каникул хотят не только отдохнуть, но и подзаработать, предлагают устроиться дворниками, уборщиками, младшими воспитателями, садовниками и озеленителями. Есть и

Подросткам, которые во время каникул хотят не только отдохнуть, но и подзаработать, предлагают устроиться дворниками, уборщиками, младшими воспитателями, садовниками и озеленителями. Есть и другие профессии, главное – искать в проверенном месте. Полный список вакансий для несовершеннолетних размещен на сайте «Работа России». Также получить помощь с подбором работы можно в отделениях Центра занятости. Наталья Крылова, директор