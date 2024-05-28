Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Правительства Владимирской области.

Глава администрации Покрова Денис Рогов стал лучшим муниципальным служащим в регионе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Правительства Владимирской области.«В конкурсе участвуют и специалисты, и руководители. Каждый своим примером показывает, как сделать свою работу максимально эффективной», – отметил первым замгубернатора Дмитрий Лызлов.Проекты презентовали семеро финалистов. Они затрагивали разные социальные сферы – туризма, благоустройства, формированию комфортной среды или образования.