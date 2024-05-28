Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Правительства Владимирской области.
Глава администрации Покрова Денис Рогов стал лучшим муниципальным служащим в регионе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Правительства Владимирской области.
«В конкурсе участвуют и специалисты, и руководители. Каждый своим примером показывает, как сделать свою работу максимально эффективной», – отметил первым замгубернатора Дмитрий Лызлов.
Проекты презентовали семеро финалистов. Они затрагивали разные социальные сферы – туризма, благоустройства, формированию комфортной среды или образования.