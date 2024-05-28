Инспектор Госохотинспекции повстречал в Вязниковском районе европейскую болотную...
Инспектор Госохотинспекции повстречал в Вязниковском районе европейскую болотную черепаху.
Удивительная встреча в Вязниковском районе! Инспектор в процессе очередного рейда встретил европейскую болотную черепаху (Emys orbicularis L., 1758).
Любопытные кадры были выложены накануне (26 мая) в сообщество Вконтакте «Госохотинспекция Владимирской области».
Специалисты поясняют, что согласно «Каталогу позвоночных животных Владимирской области» известны устные сообщения о находках болотной черепахи в нашем регионе. Однако нет достоверных сведений, каким образом животное оказалось у нас.
Выпущены ли черепахи людьми? Перезимовывают ли они у нас? «Пока нет ответов на эти вопросы...» - информируют инспекторы Госохотинспекции Владимирской области.
Фото: https://vk.com/gohi_avo