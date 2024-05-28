Их выбросили, как мусор: очаровательные щенки ждут любящих хозяев Продолжаем помогать...

"Их выбросили, как мусор": очаровательные щенки ждут любящих хозяевПродолжаем помогать пристраивать четверолапых. На этот раз свой дом ищут очаровательные щенки.История стара как мир: этих двух малышей выбросили на помойку. Но им повезло: щенков забрали на передержку добрые люди.У хвостатых пока даже нет имен, им примерно полтора месяца, активные, веселые, едят сухой корм и прошли первый этап обработки от паразитов. Возможна доставка.Телефон волонтера: +7-910-670-55-05