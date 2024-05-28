Очень распространенная ситуация: владелец квартиры резко поднял плату.

Очень распространенная ситуация: владелец квартиры резко поднял плату. Теперь, чтобы не оказаться на улице, надо максимально быстро найти новое жилье. Сделать это не так просто, особенно в больших городах. Вот готовый рецепт.Определить бюджетДля начала надо определить, на какую сумму вы можете рассчитывать. Надо не только отталкиваться от имеющихся финансов, но и проанализировать ситуацию на рынке. Благо, узнать, , можно на сайтах риелторов. Необходимо понимать, что вы можете себе позволить, и сразу отсечь нереалистичные варианты.Выбрать целевые параметрыНичто так не помогает добиться положительного результата, как ясное представление цели. Только если определить четкие параметры необходимого жилья, можно быстро найти походящие варианты. Как минимум надо понимать:нужный район;удаленность от транспорта;количество комнат;требования к социальной инфраструктуре;минимальный набор обстановки и техники.Это позволит не отвлекаться на предложения, которые точно не подойдут.Конечно, все индивидуально. Для одних, например, район вообще не имеет значения, они работают удаленно и жилье может находиться в любой точке города. А другим, наоборот, важно найти что-то чуть ли не в пределах двух-трех кварталов.Обратиться к риелторуПрофессионал в подавляющем большинстве случаев выполняет задачу быстрее любителя. Уже поэтому стоит обратиться в агентство недвижимости. К тому же зачастую у них под рукой уже есть подготовленные варианты под стандартные запросы. В 90% случаев людям не требуется ничего сверхоригинального и неожиданного. Так что специалисту не составит труда сразу дать несколько подходящих квартир.Подготовиться к сделкеКогда люди видят огромное количество предложений по аренде, им начинают казаться, что их намного больше, чем желающих снять. На самом деле ситуация обратная. Хорошая квартира просто не задерживается на рынке. Поэтому медлить и перебирать варианты не стоит. Если вам показывают жилье, которое полностью соответствует вашим целевым параметрам, не стоит долго раздумывать, а лучше сразу подписывать договор и оплатить первый месяц проживания.РекламаИНН 7203386634