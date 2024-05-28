В минувшие выходные в музее-заповеднике «Александровская слобода» праздновали День славянской письменности и культуры.
В минувшие выходные в музее-заповеднике «Александровская слобода» праздновали День славянской письменности и культуры. Программа получилась очень тематической и затейливой.
На площадке под открытым небом в течение дня бесплатно проходили мастер-классы: по росписи миниатюры, письму уставом и полууставом, по каллиграфии, гончарному ремеслу, был организован буккроссинг, книжная ярмарка, викторина и многое другое. Рядом с увлечением кружились в хороводах – заводилами были артисты Хороводно-игровой школы Вероники Гавриленок. А в тени вековых лип на скамейках и просто на траве расположились ценители музыки. Здесь для всех желающих выступал уникальный артист, руководитель ансамбля «Московские рожечники», мультиинструменталист Олег Щукин.
Праздник открыли: руководитель музея-заповедника «Александровская слобода», заслуженный работник культуры М.К. Рыбакова и почетные гости: министр культуры Владимирской области О.В. Демина, глава Александровского района А.В. Кузнецова, член Археографической комиссии РАН Б.Н. Морозов, представители епархии и генеральный директор акционерного общества «Киржачская типография», депутат Законодательного собрания Владимирской области Е.С. Федоров.
«Праздник особенный – с одной стороны государственный, подчеркивающий роль русского языка в укреплении народного самосознания, независимости, с другой – мы чтим память святых Кирилла и Мефодия, объединивших народы с разными этническими традициями. Россия, как центр славянской культуры, всегда способствовала укреплению диалога между народами. А нашей Александровской слободе было суждено сыграть особую роль в просвещении и стать центром книгопечатания», - подчеркнула в своем приветствии глава Александровского района Анна Кузнецова.
Главное событие проходило в локации перед деревянной кельей, где торжественно открыли новую экспозицию «На Печатном дворе». В ней специалистами музея воссоздан исторический интерьер царской средневековой печатни.
«Кульминацией праздника стала презентация нашего нового просветительского проекта. Теперь мы наглядно будем рассказывать нашим туристам о том, что Александровская слобода, как и Москва, – это колыбель печатного русского искусства. Со времен Ивана Грозного до Петра действовало непреложное правило – где царь, там и печатня. Поэтому после большого пожара в Москве сюда вслед за государем прибыла и «типография». На тот момент здесь работал единственный в стране печатный двор. Открытие этой экспозиции – значимое событие в культурной жизни всего региона», - поделилась руководитель музея-заповедника «Александровская слобода» Марина Рыбакова. Вместе с Анной Кузнецовой под старинные звоны они высадили символическую рябину «Невеженского» сорта – по легенде, выведенную самим Андроником Невежей, главным слободским типографом.
В течение всего дня для всех бесплатно проводилась театрализованная экскурсия, разработанная специально для этой экспозиции. Гости праздника не только увидели, как была устроена государева штанба, а еще встретились с «самим» мастером и узнали подробности об искусстве рождения средневековых книг.
Кстати, благодаря поддержке и спонсорской помощи директора ОАО «Киржачская типография» Евгения Сергеевича Федорова для всех школьников Владимирской области посещение новой экспозиции «На Печатном дворе» в течение летних каникул будет бесплатным. Почетный гость праздника по достоинству оценил столь концептуальное дополнение, в его ближайших планах создание новых арт-объектов и стилизованных кафе для усиления средневекового колорита грозненской столицы и привлечения туристического потока.
Проект привлек внимание и министра культуры Владимирской области О.В. Деминой, которая подчеркнула, что посещение такой экспозиции должно обязательно войти в школьные туристические маршруты.
Эта экспозиция гармонично вписалась в концепцию музея, ведь именно в Слободе, излюбленной вотчине царя Ивана Грозного, в XVI столетии суждено было стать важным книжным центром страны. По указу Грозного сюда из Москвы был перенесен государев печатный двор, где занимался книжным ремеслом мастер Андроник Невежа. Известно, что в Слободе под его руководством вышли в свет такие издания, как «Псалтирь» (по ней в средневековье учили грамоте), «Часовник», «Апостол».