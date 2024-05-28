В минувшие выходные в музее-заповеднике «Александровская слобода» праздновали День славянской письменности и культуры.

В минувшие выходные в музее-заповеднике «Александровская слобода» праздновали День славянской письменности и культуры. Программа получилась очень тематической и затейливой.На площадке под открытым небом в течение дня бесплатно проходили мастер-классы: по росписи миниатюры, письму уставом и полууставом, по каллиграфии, гончарному ремеслу, был организован буккроссинг, книжная ярмарка, викторина и многое другое. Рядом с увлечением кружились в хороводах – заводилами были артисты Хороводно-игровой школы Вероники Гавриленок. А в тени вековых лип на скамейках и просто на траве расположились ценители музыки. Здесь для всех желающих выступал уникальный артист, руководитель ансамбля «Московские рожечники», мультиинструменталист Олег Щукин.Праздник открыли: руководитель музея-заповедника «Александровская слобода», заслуженный работник культуры М.К. Рыбакова и почетные гости: министр культуры Владимирской области О.В. Демина, глава Александровского района А.В. Кузнецова, член Археографической комиссии РАН Б.Н. Морозов, представители епархии и генеральный директор акционерного общества «Киржачская типография», депутат Законодательного собрания Владимирской области Е.С. Федоров.«Праздник особенный – с одной стороны государственный, подчеркивающий роль русского языка в укреплении народного самосознания, независимости, с другой – мы чтим память святых Кирилла и Мефодия, объединивших народы с разными этническими традициями. Россия, как центр славянской культуры, всегда способствовала укреплению диалога между народами. А нашей Александровской слободе было суждено сыграть особую роль в просвещении и стать центром книгопечатания», - подчеркнула в своем приветствии глава Александровского района Анна Кузнецова.Главное событие проходило в локации перед деревянной кельей, где торжественно открыли новую экспозицию «На Печатном дворе». В ней специалистами музея воссоздан исторический интерьер царской средневековой печатни.«Кульминацией праздника стала презентация нашего нового просветительского проекта. Теперь мы наглядно будем рассказывать нашим туристам о том, что Александровская слобода, как и Москва, – это колыбель печатного русского искусства. Со времен Ивана Грозного до Петра действовало непреложное правило – где царь, там и печатня. Поэтому после большого пожара в Москве сюда вслед за государем прибыла и «типография». На тот момент здесь работал единственный в стране печатный двор. Открытие этой экспозиции – значимое событие в культурной жизни всего региона», - поделилась руководитель музея-заповедника «Александровская слобода» Марина Рыбакова. Вместе с Анной Кузнецовой под старинные звоны они высадили символическую рябину «Невеженского» сорта – по легенде, выведенную самим Андроником Невежей, главным слободским типографом.В течение всего дня для всех бесплатно проводилась театрализованная экскурсия, разработанная специально для этой экспозиции. Гости праздника не только увидели, как была устроена государева штанба, а еще встретились с «самим» мастером и узнали подробности об искусстве рождения средневековых книг.Кстати, благодаря поддержке и спонсорской помощи директора ОАО «Киржачская типография» Евгения Сергеевича Федорова для всех школьников Владимирской области посещение новой экспозиции «На Печатном дворе» в течение летних каникул будет бесплатным. Почетный гость праздника по достоинству оценил столь концептуальное дополнение, в его ближайших планах создание новых арт-объектов и стилизованных кафе для усиления средневекового колорита грозненской столицы и привлечения туристического потока.Проект привлек внимание и министра культуры Владимирской области О.В. Деминой, которая подчеркнула, что посещение такой экспозиции должно обязательно войти в школьные туристические маршруты.Эта экспозиция гармонично вписалась в концепцию музея, ведь именно в Слободе, излюбленной вотчине царя Ивана Грозного, в XVI столетии суждено было стать важным книжным центром страны. По указу Грозного сюда из Москвы был перенесен государев печатный двор, где занимался книжным ремеслом мастер Андроник Невежа. Известно, что в Слободе под его руководством вышли в свет такие издания, как «Псалтирь» (по ней в средневековье учили грамоте), «Часовник», «Апостол».