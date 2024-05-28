«Не хотите попросить прощения у родственников? Вам нечего сказать?» В ответ подсудимый закрывает лицо листом бумаги. Дмитрию Павлову грозит до 15 лет тюрьмы за убийство жены. По версии

«Не хотите попросить прощения у родственников? Вам нечего сказать?» В ответ подсудимый закрывает лицо листом бумаги. Дмитрию Павлову грозит до 15 лет тюрьмы за убийство жены. По версии гособвинения, он систематически избивал супругу. Последние побои оказались смертельными. Это третье судебное заседание. Позади допросы потерпевших и свидетелей. Пришло время дать показания подсудимому. Однако он воспользовался частью