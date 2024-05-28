Определить нового перевозчика планировали на конкурсной основе, через торги. Соответствующую информацию горадминистрация размещала на сайте Госзакупок еще 14 мая. Узнать имя нового

Определить нового перевозчика планировали на конкурсной основе, через торги. Соответствующую информацию горадминистрация размещала на сайте Госзакупок еще 14 мая. Узнать имя нового владельца кольцевого маршрута владимирцы должны были 27 мая, однако заявок на участие в конкурсе не поступило. Как объясняют в мэрии, обслуживать маршрут продолжит частная компания ООО «Виктория», которая взяла на себя временно эту