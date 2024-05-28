Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Похитивший 155 тысяч директор Гороховецкого Районного центра культуры отделался штрафом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Так, женщина, занимавшая руководящую должность, пользовалась служебным положением и незаконно выписывала себе зарплату. Делала она это, фиктивно устроив местную жительницу, которая, по факту, на работу не ходила, но с февраля по август 2021 года деньги на это выделялись.«Прокурор района в процессе судебного разбирательства заявил гражданский иск о возмещении причиненного учреждению культуры ущерба на указанную сумму», – пишут в надзорном ведомстве.Так, осуждённая свою вину не признала, но суд ей выписал штраф в размере 100 тысяч рублей, а также в отношении её удовлетворён гражданский иск, который обязавает женщину возместить причинённый ущерб.