«Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с китайской международной инвестиционной корпорацией «Хуамин». Подписи на документе поставили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский

«Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с китайской международной инвестиционной корпорацией «Хуамин». Подписи на документе поставили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и глава представительства Китайской международной инвестиционной корпорации «Хуамин» в Москве Чжао Цинхуа на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде. Соглашение предполагает многопрофильное сотрудничество, в частности, в области ИКТ. «Партнерство с корпорацией “Хуамин” открывает