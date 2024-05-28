Смотрите Вести в 14:30: владимирские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку
Я - русский!
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Смотрите "Вести" в 14:30: владимирские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку
Я - русский!
- Владимирские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. Когда будут известны результаты экзамена?
Плавучий дом
- Губернатор Александр Авдеев протестировал универсальное средство передвижения. Первое испытание дома-амфибии муромской разработки.
Пчелиная мать
- Пчёлы против спасателей. Кто кого? Как во Владимире прошла спецоперация по спасению детсадовцев от роя пчёл?