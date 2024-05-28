Свой первый день рождения отметил Штаб Общественной поддержки во Владимирской области Он объединил...

Свой первый день рождения отметил Штаб Общественной поддержки во Владимирской областиОн объединил все активные общественные силы региона - на Большой Московской, 19. По результатам работы он вошёл в тройку лидеров общероссийского рейтинга. Слово - Марии Платанюк.Ровно год работы. Тысяча акций, три сотни партнёрских соглашений, 333 приёма. Штаб общественной поддержки за короткое время сумел стать центром притяжения. Гражданских сил, идей, социально значимых и ярких проектов. Спектр: от патриотической работы до культурной. И всё это - по одному адресу, - подчёркивает руководитель Штаба Павел Кутузов.Павел Кутузов, руководитель Штаба общественной поддержки во Владимирской области:- Хотим поблагодарить всех наших партнёров, которые организуют здесь выставки, которые работают и со старшим поколением, и с молодымиребятами. Это действительно отличная площадка для реализации любых идей.Штаб объединил региональную приёмную, правозащитный центр, площадки для НКО, партийных проектов и молодёжи. За год он сумел стать заметным явлением на общественном поле всего региона, - уверена председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Я желаю команде дальше работать, продвигать именно эту идею общения власти, партии и наших граждан. Нам действительно нужно немножечко расшириться. Поговорю с секретарём нашего регионального отделения, чтобы можно было больше одновременно проводить.Благодарственные письма в день рождения Штаба вручили десяткам человек. За сотрудничество, инициативность, поддержку важнейших проектов. Не снижать заданный темп - главное пожелание от всех единомышленников.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- В первую очередь, для того, чтобы помогать. Собирать предложения. Здесь проводятся приёмы. Я, как депутат Государственной Думы, провожу здесь постоянно приёмы. Мои коллеги, депутаты, сенаторы. Этот Штаб призван помочь в развитии нашему региону.Штаб регулярно помогает семьям участников специальной военной операции. Отправляет гуманитарные грузы на фронт - собрано свыше 20 тонн. На эту площадку регулярно приезжают федеральные гости.Штаб - центр и политической жизни. Здесь собирали подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в Президенты. Здесь с жителями области встречались его доверенные лица. Штаб работает как "часы". И это заслуга его команды. Большинство сотрудников штаба - женщины.Мария Никитина, заместитель руководителя Штаба общественной поддержки во Владимирской области:- У нас собралась молодая креативная команда, которая любит свое дело, готова работать, действительно, 24 на 7. И приносить пользу региону, обществу, помогать людям.Календарь расписан. Еженедельно в Штабе - новые события. Он активно "включился" и в Год Семьи в Российской Федерации, объявленный Президентом.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".