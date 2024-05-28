Свой первый день рождения отметил Штаб Общественной поддержки во Владимирской области
Он объединил...
Свой первый день рождения отметил Штаб Общественной поддержки во Владимирской области
Он объединил все активные общественные силы региона - на Большой Московской, 19. По результатам работы он вошёл в тройку лидеров общероссийского рейтинга. Слово - Марии Платанюк.
Ровно год работы. Тысяча акций, три сотни партнёрских соглашений, 333 приёма. Штаб общественной поддержки за короткое время сумел стать центром притяжения. Гражданских сил, идей, социально значимых и ярких проектов. Спектр: от патриотической работы до культурной. И всё это - по одному адресу, - подчёркивает руководитель Штаба Павел Кутузов.
Павел Кутузов, руководитель Штаба общественной поддержки во Владимирской области:
- Хотим поблагодарить всех наших партнёров, которые организуют здесь выставки, которые работают и со старшим поколением, и с молодыми
ребятами. Это действительно отличная площадка для реализации любых идей.
Штаб объединил региональную приёмную, правозащитный центр, площадки для НКО, партийных проектов и молодёжи. За год он сумел стать заметным явлением на общественном поле всего региона, - уверена председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова.
Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:
- Я желаю команде дальше работать, продвигать именно эту идею общения власти, партии и наших граждан. Нам действительно нужно немножечко расшириться. Поговорю с секретарём нашего регионального отделения, чтобы можно было больше одновременно проводить.
Благодарственные письма в день рождения Штаба вручили десяткам человек. За сотрудничество, инициативность, поддержку важнейших проектов. Не снижать заданный темп - главное пожелание от всех единомышленников.
Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:
- В первую очередь, для того, чтобы помогать. Собирать предложения. Здесь проводятся приёмы. Я, как депутат Государственной Думы, провожу здесь постоянно приёмы. Мои коллеги, депутаты, сенаторы. Этот Штаб призван помочь в развитии нашему региону.
Штаб регулярно помогает семьям участников специальной военной операции. Отправляет гуманитарные грузы на фронт - собрано свыше 20 тонн. На эту площадку регулярно приезжают федеральные гости.
Штаб - центр и политической жизни. Здесь собирали подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в Президенты. Здесь с жителями области встречались его доверенные лица. Штаб работает как "часы". И это заслуга его команды. Большинство сотрудников штаба - женщины.
Мария Никитина, заместитель руководителя Штаба общественной поддержки во Владимирской области:
- У нас собралась молодая креативная команда, которая любит свое дело, готова работать, действительно, 24 на 7. И приносить пользу региону, обществу, помогать людям.
Календарь расписан. Еженедельно в Штабе - новые события. Он активно "включился" и в Год Семьи в Российской Федерации, объявленный Президентом.
Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".