В Александрове вынесен приговор местному жителю, который за рюмку водки убил приятеля. Как...

В Александрове вынесен приговор местному жителю, который за рюмку водки убил приятеля.Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, в августе 2023 года мужчина и его приятель (с гражданской супругой) отдыхали, а также распивали спиртное у себя дома.В какой-то момент потерпевший отказался налить осужденному водки, сказав, что тот и так уже пьяный.Мужчина рассердился, схватился за нож и нанес им два удара в грудь приятеля.От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.Осужденный, испугавшись содеянного, побежал к соседям и вызвал скорую помощь.Приговором суда виновному назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений