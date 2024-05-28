В городе Кольчугино при проведении гидравлических испытаний обнаружены множественные утечки на...

В городе Кольчугино при проведении гидравлических испытаний обнаружены множественные утечки на трубопроводе.Об этом сегодня — 28 мая информирует пресс-служба «Владимиртеплогаз».Сообщается, что при проведении гидравлических испытаний сетей в городе Кольчугино были обнаружены множественные утечки на трубопроводе. Проводится их локализация. То есть часть населения временно осталась без горячей воды.Восстановление планируется поэтапно - по мере завершения работ на каждой отдельной ветке.Специалисты поясняют:«… Испытания тепловых сетей не случайно запланированы на тёплое время года. Погодные условия дают возможность теплоснабжающим компаниям устранить большое количество повреждений, что положительно сказывается на энергобезопасности города в холодное время года».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений