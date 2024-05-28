В городе Кольчугино во время гидравлических испытаний сетей были выявлены множественные утечки на трубопроводе.
В городе Кольчугино во время гидравлических испытаний сетей были выявлены множественные утечки на трубопроводе. Об этом 28 мая сообщила «Владимиртеплогаза».
В настоящий момент специалисты проводят локализацию утечек. Подача горячей воды будет возобновляться по мере завершения ремонтных работ.
«Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы «Владимиртеплогаза».