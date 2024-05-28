В городе Кольчугино во время гидравлических испытаний сетей были выявлены множественные утечки на трубопроводе.

В городе Кольчугино во время гидравлических испытаний сетей были выявлены множественные утечки на трубопроводе. Об этом 28 мая сообщила «Владимиртеплогаза».В настоящий момент специалисты проводят локализацию утечек. Подача горячей воды будет возобновляться по мере завершения ремонтных работ.«Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы «Владимиртеплогаза».