В Гороховце судили бывшего директора учреждения культуры за то, что она фиктивно устроила местную жительницу на работу и выплачивала ей зарплату. Руководителя признали виновной в растрате

В Гороховце судили бывшего директора учреждения культуры за то, что она фиктивно устроила местную жительницу на работу и выплачивала ей зарплату. Руководителя признали виновной в растрате и служебном подлоге. К слову, одного из наказаний ей удалось избежать в связи с истечением срока давности. Как установило следствие и суд, с февраля по август 2021 года осужденная