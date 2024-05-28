В Гороховце вынесен приговор бывшему директору районного центра культуры за растрату. По...

В Гороховце вынесен приговор бывшему директору районного центра культуры за растрату.По информации пресс-службы региональной прокуратуры, с февраля по август 2021 года осужденная, занимая указанную должность, подписывала документы о трудоустройстве и переводе на различные должности в учреждении жительницы Гороховца, которая в действительности не работала.На основании ложной документации, женщине незаконно была выплачена заработная плата - 155 тысяч рублей, которой она распорядилась по своему усмотрению.Осужденная свою вину не признала, мотивируя это тем, что денежные средства не похищала, однако её позиция была опровергнута представленными прокурором суду доказательствами.Приговором суда виновной назначено наказание:- по ч. 3 ст. 160 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей;- по ч. 1 ст. 292 УК РФ в виде штрафа в размере 5 000 рублей.Любопытно, что от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 292 УК РФ, женщина освобождена в связи с истечением срока давности уголовного преследования.Удовлетворен гражданский иск прокурора Гороховецкого района, с осужденной взыскан причинённый преступлением ущерб.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений