Маленькая девочка из Коврова застряла на детской площадке на улице Кирова. Это произошло 27 мая в районе 7 вечера, рассказал ковровский блогер-спасатель Михаил Быков. Когда спасатели прибыли

Маленькая девочка из Коврова застряла на детской площадке на улице Кирова. Это произошло 27 мая в районе 7 вечера, рассказал ковровский блогер-спасатель Михаил Быков. Когда спасатели прибыли на место, то оказалось, что у ребенка застряла нога между конструкциями. Мама пыталась сама вытащить дочь, но не вышло. Чтобы спасти девочку, спасатели разобрали часть конструкции с помощью