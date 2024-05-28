В Коврове спасателям пришлось освобождать ребёнка из «железного» плена при помощи слесарного...

В Коврове спасателям пришлось освобождать ребёнка из «железного» плена при помощи слесарного инструмента.На заметку всем родителям: будьте внимательны на детских площадках! Об этой истории рассказали спасатели в своём телеграм-канале: https://t.me/zametki_spasatelya27 мая (вечером в 18:38) в поисково-спасательный отряд города Коврова поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома по улице Кирова, на детской площадке застрял ребенок.До прибытия дежурной смены ПСО, мама ребенка пыталась самостоятельно извлечь ногу девочки, но не вышло.Спасатели рассказывают:«… По прибытию стало ясно, что у девочки застряла нога. Правда, отёка не было. Ребенок чувствовал себя хорошо. При помощи слесарного инструмента спасатели разобрали часть конструкции и освободили ребенка...»Медицинская помощь девочке, к счастью, не потребовалась.Будьте внимательны! Обсудите с детьми правила поведения (и меры безопасности) на детских площадках.Телефон вызова пожарных и спасателей - 101; телефон вызова экстренных служб - 112.Фото: https://t.me/zametki_spasatelya