В Лакинске ограничат движение на М-7 в ночь с 28 на 29 мая. В Лакинске перекроют трассу М-7...

В Лакинске ограничат движение на М-7 в ночь с 28 на 29 мая.В Лакинске перекроют трассу М-7 «Волга» 28 и 29 мая. В эти дни на магистрали установят надземный пешеходный переход, снесённый грузовиком в 2021 году.В ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород информируют, что работы уже ведутся.Из-за монтажа пролётных строений и габаритных ворот на федеральной трассе в Лакинске введут ограничения движения. В ночь с 28 на 29 мая с 23.00 до 23.40 и с 1.00 до 1.40.Автомобилистов пустят в объезд через Ставрово, Вишневый, Головино, Покров с выходами на 103 и 165 километры магистрали.Помимо этого, надземный пешеходный переход установят на М-7 «Волга» и в Гороховецком районе.Из-за работ движение ограничат с 329 по 330 километр магистрали в ночь с 28 на 29 мая с 23.00 до 23.40.Объехать участок предлагается через Гороховец, Куприяново, Васильчеково, Чулково с выходами на 324 и 335 километры М-7 «Волга».Фото: https://mnn.rosavtodor.gov.ru/