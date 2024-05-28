Вора велосипедов поймали в Петушках. Пока 35-летний мужчина-местный житель только подозреваемый, но полицейские уже доказали его причастность к четырем кражам. Об этом сообщили в

Вора велосипедов поймали в Петушках. Пока 35-летний мужчина-местный житель только подозреваемый, но полицейские уже доказали его причастность к четырем кражам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по области. Установлено, что в конце апреля-начале мая вор крал велосипеды в Покрове, которые владельцы оставляли в подъездах. Злоумышленник с помощью кусачек ломал «противоугонки» и угонял велосипеды к