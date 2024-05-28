В станице Вешенской Ростовской области состоялся Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль "Шолоховская весна". Праздник посвящался 119-й годовщине со дня рождения лауреата Нобелевской премии по литературе Михаила Шолохова.

Отметим, что фестиваль в честь великого донского писателя проводится на его родине уже 39 лет.- "Шолоховская весна" была, есть и будет одним из самых уникальных и живых событий Дона и России. Это поистине народный праздник, на который собираются все, кто увлечен творчеством Михаила Александровича, кто интересуется жизнью, бытом донского казачества. На этот раз фестиваль проходил в год, объявленный президентом России Годом семьи. В художественном мире произведений Шолохова семья является опорой и защитой, где сохраняется главное - любовь и почитание родителей, культура и донские традиции. Уверен, что "Шолоховская весна" в рамках проведения Года семьи приобщит широкие круги населения к традиционным культурным ценностям, послужит сохранению памяти об истории нашего Отечества, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.На Дон приехали творческие коллективы из различных регионов России: Ростовской, Архангельской, Московской, Владимирской, Волгоградской, Костромской, Курской, Тверской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ивановской, Рязанской, Воронежской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Калмыкии, а также ЛНР и ДНР и Абхазии.Всего в фестивале участвовали более 150 творческих коллективов и 240 мастеров декоративно-прикладного искусства. Дабы дать возможность выступить всем участникам мероприятия длились несколько дней.