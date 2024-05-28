Владимирская область готовится принимать участие в новом этапе федерального проекта «Чистая вода».

Владимирская область готовится принимать участие в новом этапе федерального проекта «Чистая вода». На настоящий момент в Гороховецком, Камешковском и Ковровском районах, а также в округе Муром уже разработана проектно-сметная документация на сооружение объектов питьевого водоснабжения на 1,9 млрд рублей. Об этом 27 мая в своём рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.«Муниципалитеты разрабатывают проекты для дальнейшего участия в программе. Необходимо как можно больше успеть до октября, чтобы вписаться в сроки формирования бюджетов», - написал руководитель 33-го региона.