Владимирские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку Репортаж - Фёдора Лалакина. Один из самых...

Владимирские выпускники написали ЕГЭ по русскому языкуРепортаж - Фёдора Лалакина.Один из самых важных моментов экзамена. В этом году впервые за историю ЕГЭ задания распечатывают прямо в классах.К этому дню выпускники упорно шли все 11 лет. Позади остались пройденные учебники и десятки исписанных тетрадей в линейку.Русский язык - первый из двух обязательных предметов для получения аттестата. Волнения почти нет, - говорят ребята.- Настрой боевой, но волнительно.- Как готовились?- Никак. Упорно. Вчера. Ну, старались готовиться...На выполнение работы дается три с половиной часа. Каждый год к ЕГЭ готовятся не только выпускники, но и учителя. Ведь именно они отвечают за то, чтобы экзамен на всех этапах проходил по всем правилам .Галина Митрошина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии №3:- Подготовка техническая была, то есть - все камеры должны быть в зоне наблюдения, все их места рабочие. Поэтому весь коллектив готовился к тому, чтобы принять учеников. Самое главное, чтобы ребята успокоились, чтобы собрались, чтобы показали все свои знания, которые накопили за 11 лет.Также в этом году есть важное нововведение. По поручению Президента, - всем, кого не устроит результат, дадут возможность пересдать один из экзаменов на выбор. Но стоит отметить, что в этом случае засчитывать будут именно второй результат. Так что есть возможность как улучшить балл, так и наоборот.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир".