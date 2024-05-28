С 1 июня городские автобусы №23 возвращаются на привычный маршрут. Напомним, ранее он менялся из-за ремонта в школе №26. Учеников временно переводили на обучение в ДДюТ, а 23-ий автобус заезжал

С 1 июня городские автобусы №23 возвращаются на привычный маршрут. Напомним, ранее он менялся из-за ремонта в школе №26. Учеников временно переводили на обучение в ДДюТ, а 23-ий автобус заезжал на остановку «Площадь Ленина», чтобы детям было удобно добираться. Теперь учебный год закончился, и, как обещали власти, автобус вернется на привычный путь следования. С 1