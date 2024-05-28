Об этом рассказала Ольга Хохлова, председатель Заксобрания региона, у себя в телеграм-канале.

Владимирский Штаб общественной поддержки отмечает свой день рождения – ему исполняется один год. Об этом рассказала Ольга Хохлова, председатель Заксобрания региона, у себя в телеграм-канале.«Это пространство стало местом притяжения активных горожан всех возрастов. За год здесь прошло больше 1000 самых различных мероприятий: от мастер-классов и выставок до серьезных диспутов с политиками федерального уровня», – рассказал парламентарий.Кстати, в общефедеральном рейтинге Владимирский Штаб занимает третье место, что подчёркивает, что мост между властями и народом работает в порядке.