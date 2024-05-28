Об этом сообщают представители администрации города у себя в телеграм-канале.

Во Владимире изменит своё направление маршрут №23. Нововведения коснутся участка от остановки «Родник» до остановки «Центральный парк» на улице Мира. Об этом сообщают представители администрации города у себя в телеграм-канале.«Автобусы будут следовать по улице Мира без заезда на улицу Горького с возобновлением обслуживания остановки «Музей природы». Изменение будет организовано в прямом и обратном направлениях движения!» – предупреждают сотрудники мэрии.Изменения придут в силу с 1 июня.