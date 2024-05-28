Во Владимире на проезжей части улицы Горького ограничат движение с 30 мая.
Об этом информирует...
Во Владимире на проезжей части улицы Горького ограничат движение с 30 мая.
Об этом информирует администрация города Владимира.
В связи с необходимостью выполнения работ по ремонту горловин колодцев (в рамках капитального ремонта проезжей части) движение при выезде с Октябрьского проспекта на улицу Горького в районе дома №75 будет ограничено до одной полосы.
Ремонтные работы завершатся в понедельник — 3 июня (2024 года).
Чтобы исключить заторы - водителей просят своевременно выбирать пути объезда и строго соблюдать правила дорожного движения.
Фото: https://vladimir-city.ru/