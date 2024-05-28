Во Владимире на проезжей части улицы Горького ограничат движение с 30 мая. Об этом информирует...

Во Владимире на проезжей части улицы Горького ограничат движение с 30 мая.Об этом информирует администрация города Владимира.В связи с необходимостью выполнения работ по ремонту горловин колодцев (в рамках капитального ремонта проезжей части) движение при выезде с Октябрьского проспекта на улицу Горького в районе дома №75 будет ограничено до одной полосы.Ремонтные работы завершатся в понедельник — 3 июня (2024 года).Чтобы исключить заторы - водителей просят своевременно выбирать пути объезда и строго соблюдать правила дорожного движения.Фото: https://vladimir-city.ru/