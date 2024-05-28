Во Владимире начался межрегиональный этап чемпионата Профессионалы по компетенции Поварское...

Во Владимире начался межрегиональный этап чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Поварское дело"Конкурс будет проходить до 12 июня на площадке Владимирского Экономико-технологического колледжа. Участие принимают 78 поваров из разных уголков страны. От Сахалина до Калининграда. В программе масштабные соревновательная, деловая и профориентационная программы.Чемпионат в регионе проводится впервые. Главная цель конкурса - популяризация профессий среднего звена.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Компетенция "Поварское дело" крайне востребованная специальность. Спрос на услуги, мы это сравниваем по своему туристическому маршруту "Золотое кольцо", всегда был, есть и будет.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- На чемпионате мы увидим таких ярких героев. Будем за вас болеть. И, на самом деле, - уверена, что мы не подведем нашего президента, что во всех отраслях у нас есть такие замечательные молодые люди, которые стремятся сделать лучше.Владимирскую область представят сразу две конкурсантки. Победитель и серебряный призер регионального этапа, студентки Владимирского экономико-технологического колледжа.Молодые повара будут соревноваться в течении двух недель. Они должны приготовить 3 блюда. Также в программе слепая дегустация. Одно из испытаний - приготовить блюдо из регионального продукта. Владимирские повара выбрали суздальский огурец.Ирина Рудакова, участник итогового чемпионата "Профессионалы":- Очень страшно, если честно. Так много ответственности, так много преподавателей готовили нас к этому конкурсу, очень хочется не подвести их и сделать все то, что они просили.