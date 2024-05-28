В ближайший четверг, 30 мая, во Владимире будет ограничено движение транспорта на перекрёстке улицы Горького и Октябрьского проспекта.

В ближайший четверг, 30 мая, во Владимире будет ограничено движение транспорта на перекрёстке улицы Горького и Октябрьского проспекта. Об этом рассказала мэрии.Данное решение приятно, чтобы провести ремонт горловин колодцев на проезжей части. С 9.00 движение здесь ограничат до одной полосы. Предполагается, что работы завершатся в понедельник, 3 июня.Водителей просят заранее выбирать объездные пути и соблюдать ПДД.