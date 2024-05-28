Во Владимире прошел Рестодень Открыть свой ресторан...Прямо на улице. Праздник прошел в центре...

Во Владимире прошел "Рестодень"Открыть свой ресторан...Прямо на улице. Праздник прошел в центре современного искусства.На нем собрались несколько десятков мастеров, музыкантов, поваров. Гости послушали концерты от творческих коллективов города, приняли участие в мастер-классах.Но главное - попробовали кулинарные изыски. Например, разноцветные блины, холодный борщ, мороженое с сиренью. И даже "литературную кухню" - "Вино из одуванчиков", "плюшки Карлсона" и конфеты "Чарли с шоколадной фабрики".