Во Владимире прошел строительный Форум Дом себе Развитие строительной отрасли и поддержка...

Во Владимире прошел строительный Форум "Дом себе"Развитие строительной отрасли и поддержка местных предпринимателей. Организаторами выступили Министерство предпринимательства и туризма Владимирской области,а также региональный "Бизнес-инкубатор". Слово - Александру СыпченкоЭтот каркасный дом на площадке перед гостиницей "Владимир"- один из главных экспонатов выставки форума "Дом Себе". Каждый элемент каркаса, стены и перегородки создается с применением передовых технологий и материалов, гарантируя прочность и долговечность сооружения. Конечно же, продвигать свой уникальный продукт на рынке компания доверила профессиональным маркетологам.Екатерина Колесникова, директор компании маркетинговых услуг:- Производят во Владимире, у них максимально оптимизировано производство, и мы это донесли и показали клиентам.А в этих шатрах строительные организации Владимирской области демонстрируют всем гостям выставки свои главные преимущества. И пока одни делают ставку на креатив, другие - представляют новейшие строительные композиты, аналогов которым нет на рынке.Михаил Ананьев, сотрудник кафедры строительного производства ВлГУ:- Прочность наша намного превосходит прочность всех существующих строительных композитов: как на минеральной основе, так и на полимерной.Выбрать дом своей мечты в новом микрорайоне Владимира можно здесь же. Руководитель строительной организации лично рассказывает клиенту об условиях льготной ипотеки и показывает лучшие образцы из каталога компании.Александр Зверев, директор строительной компании:- Это типовые и самые ходовые, которые мы больше всего строим. У нас большая база внутренних проектов, можем что-то готовое найти, либо индивидуально под Вас нарисовать.В программе круглые столы, выставки, мастер-классы, ярмарка вакансий для студентов-выпускников строительных факультетов и многое другое.Ирина Зайцева, директор Государственного автономного учреждения "Бизнес-инкубатор":- Особенно актуален кадровый вопрос, развитие новых технологий. Несомненно - данный форум полезен и интересен для развития нашего региона. Я надеюсь, что сегодня состоятся договоренности о дальнейших сделках, а у кого-то родятся новые идеи.Главная цель форума – содействие развитию строительной отрасли и поддержка местных предпринимателей, - говорят организаторы. Это часть национального проекта, который инициировал Президент.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".