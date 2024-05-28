Об этом сообщил Александр Авдеев.

Во Владимирской области газифицируют 136 садоводческих товариществ. Об этом сообщил Александр Авдеев.Это стало возможно благодаря расширению программы социальной газификации. Сейчас специалисты будут проводить голубое топливо в те СНТ, которые раньше не попадали под программу из-за нескольких пунктов действующих норм. Одно из таких: товарищество должно находиться рядом с газифицированным селом или городом.Окончательный список должен утвердиться 1 июня. В тех СНТ, которые предварительно были одобрены, находится 978 домовладений и 19 тысяч садовых домов. Газ для людей будет проведён бесплатно.